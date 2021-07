Mercato Milan – Ufficiale: Michelis è un nuovo giocatore del Willem II

Nikolaos Michelis è un nuovo giocatore del Willem II. Il centrale greco ha giocato con il Milan Primavera nelle ultime due stagioni e mezzo

Dopo aver trascorso le ultime due stagioni e mezzo con il Milan Primavera, Nikolaos Michelis lascia i rossoneri e si trasferisce in Eredivisie. Questo il comunicato ufficiale del Willem II, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto.

"Il Willem II ha acquistato in prestito Nikos Michelis dal Milan. Il difensore centrale greco era presente come spettatore alla vittoria sui Quick Boys lo scorso fine settimana e si unirà alla squadra da giovedì. Il Willem II ha un'opzione per riscattare Michelis a titolo definitivo al termine della la stagione".