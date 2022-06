MERCATO MILAN E TOP NEWS – Zaniolo, è finita? Il Lille avvisa Botman

Tanti aggiornamenti di calciomercato per quanto riguarda il Milan. Intanto Noa Lang è stato chiaro sul suo futuro, mentre il Lille ha avvisato Sven Botman per quanto riguarda la sua prossima destinazione. Da non scartare l'ipotesi Matteo Politano e attenzione alla novità importante su Nicolò Zaniolo. Nelle prossime schede le Top News di oggi!