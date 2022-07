Mercato Milan – Tomori piace al Manchester United, ma nessun allarme

Fikayo Tomori, difensore del Milan, rappresenta al meglio il prototipo di calciatore scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara. Arrivato in sordina, l'inglese si è preso la difesa rossonera diventandone un titolare inamovibile. Un difensore forte, moderno e giovane (classe 1997) che i rossoneri si vogliono godere ancora per parecchio tempo. Come riferisce 'Calciomercato.com', infatti, si sta lavorando per prolungare l'attuale accordo, in scadenza nel 2025, di ulteriori due anni.