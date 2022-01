Calciomercato Milan – Theo Hernandez, rinnovo ad un passo: le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez è sempre più vicino al rinnovo con il club rossonero. Ecco le novità

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino sta vivendo un momento molto positivo nonostante il rigore sbagliato contro lo Spezia. E' una delle armi più importanti a disposizione di Stefano Pioli e il club rossonero vuole tenerselo stretto. Le trattative per il rinnovo sono a buon punto, così come ha dichiarato lo stesso giocatore ai microfoni del The Athletic: "Sono molto contento al Milan. Qui mi trovo bene, e con la società stiamo discutendo il rinnovo del mio contratto. Le cose procedono molto bene".