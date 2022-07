Mercato Milan – Tanganga e un attaccante giovane: due nuovi obiettivi

Il Milan ha messo nel mirino Japhet Tanganga . Il difensore del Tottenham , come riportato questa mattina da 'Tuttosport', è l'obiettivo numero uno per mettere nuove ruote nelle rotazioni del reparto difensivo di Stefano Pioli. Il classe '99 nella rosa degli Spurs è molto indietro nelle gerarchie e potrebbe gradire cambiare aria per avere più spazio, seguendo un percorso simile a quello di Fikayo Tomori. Le cifre sono accessibili, circa 10/12 milioni di euro . Un'operazione che permetterebbe di risparmiare del budget per investire sulla vera priorità di questo mercato: il reparto offensivo.

In questo senso, oltre all'arrivo di Divock Origi, la dirigenza pensa ad inserire nel roster un'altra prima punta. Un profilo giovane, sui 21 anni circa, per muoversi d'anticipo in vista delle inevitabili parabole discendenti di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Arriverebbe subito a Milanello per essere un elemento importante della rosa nella stagione 2023/23. Un colpo all'insegna della programmazione, di quello a cui Maldini e Massara hanno ormai abituato. Milan, Divock Origi si è presentato in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni