Mercato Milan – Piace Tameze per il centrocampo, ma si valutano altri profili

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato in entrata del Milan . In particolar modo, il quotidiano romano si sofferma su quella che è la situazione che riguarda il reparto di centrocampo. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un calciatore che possa soddisfare le richieste di mister Pioli, mentre dalla sede rossonera filtra che il Diavolo potrebbe acquistare un profilo giovane. Il Milan starebbe seguendo Raphael Onyedika del Midtjylland. Si tratta di un mediano nigeriano del 2001 molto esplosivo e visionato più volte dagli uomini Milan in Europa. Un altro profilo sondato dalla dirigenza di via Aldo Rossi è quello di Ibrahima Sissoko , 24enne dello Strasburgo che nella scorsa stagione ha avuto una buona continuità disputando 35 partite, in cui è riuscito a segnare due gol e fornire sei assist vincenti. In più, ai rossoneri è stato proposto Ibrahim Sangaré , 24 anni, del Psv Eindhoven.

Tra i tanti giocatori seguiti dal Milan c'è anche Adrien Tameze, un profilo molto più conosciuto rispetto a quelli citati poco prima in quanto gioca in Italia da diversi anni. Il classe '94 è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Verona come testimoniano le sue 38 presenze condite da 4 gol e 2 assist. Sarebbe l’elemento con maggiore esperienza e non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento ma le richieste economiche dell’Hellas sono piuttosto elevate e al momento non vorrebbe privarsi di Tameze. Un altro giocatore nel mirino è il classe 2000 Jean Onana. Ancora nessuna trattativa per lui, ma già nel mese di gennaio scorso c’erano stati i primi contatti con gli agenti per prendere informazioni. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.