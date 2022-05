Mercato Milan – Dalla Spagna: piace Simeone, ma c’è concorrenza / News

L'indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna: Il Milan ha messo nel mirino Giovanni Simeone, attaccante del Verona. Le ultime news

Dopo la fine di questa stagione si saprà molto di più sul calciomercato del Milan. Le note vicende sulla cessione della società di Elliott, che sta valutando le offerte di RedBird e Investcorp, potrebbero dare una svolta decisa in tal senso. Uno dei reparti che subirà dei cambiamenti notevoli sarà l'attacco. Innanzitutto bisognerà capire la questione Zlatan Ibrahimovic, che deciderà il suo futuro nelle prossime settimane. In entrata ci dovrebbe essere l'arrivo di Divock Origi, pronto a liberarsi a parametro zero dal Liverpool. Inoltre chissà che non succeda altro visto l'impatto nullo di Marko Lazetic.