Mercato Milan – Si segue Firpo come vice Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riferito da Luca Marchetti su Sky Sport 24 il Milan, dopo la partenza ormai imminente di Conti verso Parma (ufficialità forse già domani), è alla ricerca di un nuovo terzino. Con Dalot che è un terzino destro adattato sull’altra fascia la ricerca andrebbe proprio nella direzione di un nuovo terzino sinistro.

Il nome più caldo di queste ore è quello di Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. La trattativa per portarlo a Milano non è assolutamente facile, i rossoneri vorrebbero farlo con un prestito mentre i blaugrana preferirebbero a titolo definitivo, ma il Milan ha fiutato l’opportunità e sta lavorando su questa trattativa per regalare a Pioli un nuovo vice Theo Hernandez. I rossoneri sono dunque molto attivi sul mercato, sia in entrata che in uscita.

