Mercato Milan – Sfuma il trasferimento in rossonero del giovane Mancini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tommaso Mancini, baby talento in forza al Vicenza, non si trasferirà al Milan

Sembrava pronto ad indossare la maglia del Milan, invece sfuma il trasferimento in rossonero di Tommaso Mancini. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', il Diavolo aveva trovato l'accordo con il Vicenza per l'acquisto del classe 2004 per una cifra pari a 1.5 milioni di euro (pronti a salire a 2,5 con eventuali bonus). Nonostante l'accordo tra i due club, il trasferimento alla corte di Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan, non è avvenuto a causa delle richieste fatte dalla famiglia e fuori dai parametri del club di via Aldo Rossi. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.