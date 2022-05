Mercato Milan – Senti Asensio: “Sono pronto a combattere per il posto”

Il mercato del Milan ha fissato come uno degli obiettivi principali l'acquisto di un nuovo esterno destro: fra i papabili c'è anche Asensio.

Nelle ultime ore però la pista che porta all'esterno spagnolo si è raffreddata, anche per via della scelta di Kylian Mbappe di restare al Paris Saint Germain .

A tal proposito, proprio Asensio ha voluto parlare a Marca della scelta dell'attaccante francese e del suo imminente futuro. Queste le sue parole: "Ha valutato bene i pro e i contro e ha pensato che rinnovare fosse la soluzione migliore. Dobbiamo rispettare la sua decisione. Il mio contratto? Non ho parlato con il club. C’è sempre stata concorrenza e non parliamo della stessa posizione. Ma in questo club la competizione è inevitabile. Sono pronto a combattere chiunque".