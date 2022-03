Calciomercato Milan – Scamacca, fissato un incontro con il Sassuolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluca Scamacca è un obiettivo di Maldini e Massara. Presto un incontro con il Sassuolo

Salvatore Cantone

Gianluca Scamacca è un obiettivo di calciomercato del Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola scrive dell'interesse del club rossonero per il centravanti, attualmente in forza al Sassuolo. I neroverdi sono al lavoro per blindarlo fino al 2026, ma in ogni caso non si può escludere la cessione in estate, visto che c'è l'interesse appunto del Milan e dell'Inter.

Stando a quanto scrive la rosea, durante la sosta delle nazionali ci sarà un incontro tra Milan e Sassuolo proprio per parlare di Scamacca. In realtà ci sarebbero stati già diversi contatti tra i club, ma in questo meeting ci sarà la possibilità di capire la reale distanza tra domanda e offerta e e ci sono margini di manovra. Poi bisognerà capire anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dovrà decidere se continuare per un'altra stagione o meno.

Di certo il Milan non vuole partecipare sul calciomercato ad aste per Scamacca, e dunque tiene in considerazione anche delle possibili alternative, come ad esempio Origi del Liverpool. C'è anche da dire che l'ex Genoa ha dichiarato più volte di voler restare in Italia e quindi sia il Diavolo e sia l'Inter sono delle opzioni molto concrete per il futuro. Vedremo cosa succederà, ma l'incontro della prossima settimana tra Milan e Sassuolo sarà molto importante. Intanto spunta un nome nuovo per la difesa rossonera.

