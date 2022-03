Mercato Milan – Sassuolo, dopo Frattesi tocca a Scamacca rinnovare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gianluca Scamacca è pronto a rinnovare il contratto con il Sassuolo: su di lui c'è il Milan

Gianluca Scamacca e un futuro tutto da decidere. L'attaccante classe 1999 è oggetto di desiderio di diverse squadre italiane, con Inter e Milan che osservano la crescita del calciatore. Il Sassuolo, club proprietario del suo cartellino, starebbe valutando l'idea di fargli prolungare il suo contratto per un altro anno. Come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ieri Davide Frattesi ha rinnovato fino al 2026 con gli emiliani con tanto di adeguamento di contratto. L'intenzione dei neroverdi sarebbe proprio quella di fare la stessa cosa sia con l'ex Genoa che con Giacomo Raspadori. In ogni caso, come vi abbiamo già riportato questa mattina, il Milan e il Sassuolo si incontreranno durante la sosta delle Nazionali per discutere proprio del futuro di Scamacca. Sarà lui il prossimo attaccante rossonero?