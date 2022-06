Mercato Milan – L’alternativa a Sanches arriva dal City? La suggestione

Dopo aver alzato il muro difensivo nella stagione appena conclusa con il trionfo in campo, il Milan adesso vuole ulteriormente rinforzare il centrocampo. Sarà un reparto composto da molti calciatori, in quanto Stefano Pioli vorrà disporre di una rosa profonda per affrontare al meglio delle possibilità tutte le competizioni in cui sarà impegnato il Diavolo. I rossoneri, infatti, vorranno lottare per conquistare il secondo scudetto consecutivo, quello che consentirebbe al club meneghino di cucirsi la seconda stella sulla maglia, così come tornare protagonisti in Champions League. Il tutto senza dimenticare Supercoppa Italiana e Coppa Italia.