Calciomercato Milan – Renato Sanches, nuovi contatti con Jorge Mendes

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches è uno degli obiettivi principali di Maldini e Massara. Ecco come stanno le cose

Salvatore Cantone

Renato Sanches è uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, scrive le mosse di Maldini e Massara in vista della prossima estate. Nei prossimi giorni sono previsti dei nuovi contatti tra il club rossonero e e l'entourage del giocatore, in maniera da considerare le prime cifre d'ingaggio.

Il costo dell'operazione non dovrebbe essere eccessivo, in quanto Renato Sanches in estate avrà un solo anno di contratto con il Lille: il prezzo dovrebbe abbassarsi intorno ai 20 milioni di euro. In realtà il Milan ha anche provato ad anticipare il colpo a gennaio, ma per una serie di motivi si è deciso di rinviare tutto in estate, cioè quando Franck Kessie lascerà definitivamente il club rossonero, visto il contratto in scadenza a giugno.

Protagonista, come sempre, Jorge Mendes, agente di Renato Sanches. Il Milan e il procuratore sono in continuo contatto per il rinnovo di Rafael Leao, ma ogni occasione è buona per parlare anche del centrocampista. L'accordo con l'attaccante è vicino (4 milioni di euro più bonus) e dunque la sensazione è che la firma dell'ex Lille possa spianare la strada all'arrivo di Sanches, che vuole una nuova esperienza. Insomma, Il Milan ha già in canna un colpo importante per la prossima stagione. Attenzione anche all'Inghilterra: pronto un acquisto dal Manchester United.

