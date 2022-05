Mercato Milan – Pobega rimane a Torino? Possibilità vicine allo zero / News

Le ultime sul mercato del Milan. Tommaso Pobega tornerà alla base a fine stagione: le possibilità di permanenza al Torino sono quasi nulle

Dopo qualche stagione di continuo girovagare in cerca della sua dimensione, Tommaso Pobega sembra davvero pronto a ritornare al Milan, club con il quale è cresciuto. I prestiti con le maglie di Pordenone, Spezia e Torino hanno permesso al ragazzo di crescere sempre di più e di giocare con continuità. Il classe 1999 si è trasferito in granata in prestito secco, ma la volontà di trattenerlo in rosa è spesso venuta fuori a prescindere dalla formula.