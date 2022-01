Calciomercato Milan – Pobega può già tornare? Il punto | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si parla di un possibile ritorno di Tommaso Pobega già a gennaio. Ecco come stanno le cose

Il Milan in questa sessione di calciomercato può riportare alla base Tommaso Pobega? Alcuni media, infatti, ipotizzano il ritorno del centrocampista già nel mese di gennaio. L'acquisto di Samuele Ricci potrebbe cambiare le cose in casa granata, con Juric che sarebbe propenso a puntare su dei giocatori che hanno un futuro certo al Torino. Pobega, ricordiamo, è in prestito secco dal Milan , con il club rossonero che non hanno voluto inserire l'estate scorsa il diritto di riscatto a favore del club di Cairo.

In ogni caso, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Pobega non ritornerà al Milan in questa sessione di gennaio. Certo, nel calciomercato tutto può cambiare da un momento all'altro, ma il Torino vuole tenere il centrocampista fino al termine dell'annata. Juric è molto soddisfatto del rendimento dell'ex Spezia e dunque non ha intenzione di privarsene prima del tempo. In estate il giocatore tornerà al Milan, deciso a giocarsi le sue chance in rossonero dopo un anno di esperienza in più in Serie A. Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>