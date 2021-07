Mercato Milan – Pobega, Pioli e Maldini non più convinti della cessione

Le ultime sul mercato del Milan. Crescono le probabilità di permanenza per Tommaso Pobega. Il calciatore convince sempre di più

Si infiamma il mercato del Milan tra entrate e uscite. Dopo gli arrivi in successione di Olivier Giroud, Fodé Ballo-Touré e Brahim Diaz, i rossoneri continuano a lavorare per consegnare a Stefano Pioli la miglior rosa possibile. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una cessione a titolo definitivo di Tommaso Pobega, rientrato alla base dopo una buonissima annata con lo Spezia. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' il Milan non è più così convinto di cedere il classe 1999 a titolo definitivo. Il giocatore ha ben figurato nella sua prima uscita con la Pro Sesto dimostrando personalità e affidabilità. Per questo motivo le percentuali di permanenza sono destinate ad aumentare. Su di lui rimane l'interesse di Atalanta e Fiorentina. Fodé Ballo-Touré ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Milan: ecco l'intervista a Milan TV