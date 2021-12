Mercato Milan – Piace Frattesi, ma la Roma detiene il diritto di recompra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Frattesi piace al Milan e non solo, ma la Roma detiene il diritto di recompra

Un campionato disputato sin qui in maniera strepitosa. Davide Frattesi, al primo anno in Serie A, sta stupendo tutti con le sue prestazioni. Forte fisicamente, abile negli inserimenti, bravo tecnicamente e in fase di impostazione, il classe 1999 sta decisamente dimostrando di meritarsi un ruolo molto importante all'interno del Sassuolo. A ciò si aggiungono anche i 4 gol segnati in 18 partite, e le big non possono far altro che osservare le potenzialità del centrocampista.