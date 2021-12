Mercato Milan – Piacciono Rudiger e Christensen, ma c’è concorrenza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi sui difensori del Chelsea Antonio Rudiger e Andreas Christensen

Il Milan dovrà fare a meno di Simon Kjaer per il resto della stagione. Come ben si sa, il difensore danese ha riportato una rottura del legamento crociato e del collaterale del ginocchio, dunque tornerà a disposizione di Stefano Pioli solamente nella prossima stagione. La dirigenza rossonera starebbe valutando l'idea di acquistare un nuovo centrale durante il mercato di gennaio proprio per ovviare all'assenza dell'ex Atalanta. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', Maldini e Massara potrebbero avviare un'altra trattativa con il Chelsea. Questa volta sul piatto ci sono i nomi di Antonio Rudiger e Andreas Christensen. Nonostante i due difensori siano in scadenza nel 2022, non sarà facile portare uno dei due a Milanello in quanto la loro situazione contrattuale, oltre alle loro qualità, sta attirando l'attenzione di diversi club europei.