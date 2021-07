Mercato Milan – Pedullà: “Kamara ha rifiutato il rinnovo con il Marsiglia”

Secondo l'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, Boubakar Kamara ha rifiutato l'offerta di rinnovo con il Marsiglia: su di lui c'è il Milan

Boubakar Kamara è da tempo un obiettivo di mercato del Milan. Il cartellino del centrocampista francese è di proprietà del Marsiglia, club con il quale è cresciuto nelle giovanili e con il quale gioca in prima squadra da cinque anni, dove ha disputato 128 partite e segnato 3 gol con la maglia dei focesi. Secondo Alfredo Pedullà il calciatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto facendo alimentare, in questo modo, le speranze dei rossoneri di poterlo vedere con la casacca del Diavolo. Non ci sarebbe solo il Milan sul talento di origini senegalesi. Infatti, stando a quanto riporta il sito inglese HITC, c'è anche il Newcastle su Kamara. Il Marsiglia, dal canto suo, vorrebbe incassare una cifra intorno ai 17 milioni di euro da una sua cessione. Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.