Mercato Milan – Onyedika idea per il centrocampo. Intanto Pobega rinnova

Il Milan avrebbe puntato gli occhi su Raphael Onyedika per rinforzare il centrocampo. Intanto Tommaso Pobega ha rinnovato fino al 2027

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan. In particolar modo, la 'rosea' parla di un nome nuovo per rinforzare il centrocampo rossonero. Si tratta di Raphael Onyedika, centrocampista 21enne del Midtjylland. Si tratta di un mediano di resistenza e qualità che combacia con le caratteristiche tecniche di cui ha parlato Pioli nell'intervista di ieri: "Cerchiamo due prerogative: esplosività e intelligenza, giocatori con un buon motore e che sappiano stare in campo. Il resto non importa. Non vogliamo sostituire Kessie con un sosia, un altro Franck non esiste". Onyedika potrebbe lasciare il club danese per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, ma non è l'unico nome presente nella lista della dirigenza per rinforzare il centrocampo.

Milan, diversi nomi per il centrocampo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', un altro indiziato è Pape Sarr del Tottenham, centrocampista con indole difensiva, giovane e di prospettiva. Il valore del cartellino è notevole: gli 'Spurs' lo valutano circa 20 milioni di euro, una cifra che rappresenta un ostacolo per il Milan. Un alternativa è Onana del Bordeaux, il quale ritroverebbe in rossonero Yacine Adli. Riguardo Frattesi, invece, il Sassuolo lo valuta oltre 20 milioni di euro, dunque si va oltre rispetto a quanto il Milan vorrebbe spendere per acquistare il centrocampista.

Pobega rinnova fino al 2027

Intanto ieri il Milan ha reso noto il comunicato del rinnovo del contratto di Tommaso Pobega. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero ha prolungato fino al 2027, segno di come sia considerato dalla società un calciatore importante sia per il presente che per il futuro del club.

Altri movimenti

Un altro acquisto verrà fatto in difesa. Ma chi arriverà? Il Milan accoglierebbe volentieri Tanganga in prestito per dodici mesi, posticipando all’estate 2023 la possibilità di procedere all’acquisto. Il Tottenham, dal canto suo, vorrebbe una garanzia: prestito con obbligo di riscatto, o il giocatore resta a Londra. La seconda strada conduce verso Abdou Diallo, ventisei anni e campione d’Africa con il Senegal. Il nodo formula andrebbe sciolto con il PSG. Intanto domani Vicenza-Milan non si giocherà solo sul campo. Sarà una buona occasione per un confronto tra i club sul futuro di Tommaso Mancini (assente: è impegnato con gli azzurri dell’Under 19). L’attaccante è nella lista dei giovani obiettivi rossoneri, ma manca ancora l’accordo tra il Milan e il giocatore. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.