Mercato Milan – Nei prossimi giorni incontro con Kjaer per il rinnovo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan incontrerà nei prossimi giorni Simon Kjaer per il rinnovo del contratto

Arrivato per circa 3.5 milioni di euro dal Siviglia, l'acquisto di Simon Kjaer da parte del Milan si è rivelato uno dei colpi in entrata più azzeccati degli ultimi anni. Il difensore danese tornerà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domenica sera contro il Milan, ma la notizia ancor più importante è quella che riguarda il suo futuro. Secondo il 'Corriere dello Sport', nei prossimi giorni la dirigenza rossonera incontrerà Kjaer e il suo agente per discutere del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2022. Intanto Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.