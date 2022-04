Mercato Milan – Messias, possibile ritorno al Crotone: le ultime / News

Le ultime news sul mercato del Milan. Junior Messias e un riscatto tutt'altro che sicuro: il ritorno al Crotone è possibile

Negli ultimi mesi, pur giocando spesso titolare, non ha offerto l'apporto sperato, sia in termini di gol che di assist. Per questo motivo, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', il suo riscatto è oggetto di valutazione dai piani alti del Milan. I 5 milioni e mezzo di euro che servirebbero per renderlo rossonero a titolo definitivo potrebbero essere messi da parte per un esterno destro di livello internazionale. Intanto il Milan sta studiando un colpo dal Real Madrid: le ultime news di mercato