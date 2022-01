Mercato Milan – Dall’Argentina: “Manchester City comprerà Julian Alvarez”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Argentina, il Manchester City acquisterà Julian Alvarez del River Plate

Julian Alvarez ha attirato l'attenzione su di sé durante questa stagione, terminata con la vittoria del campionato argentino con la maglia del River Plate. Il classe 2000 ha segnato ben 24 gol in 46 presenze quest'anno in tutte le competizioni. Nonostante la giovane età, questi sono senza dubbio numeri da grande attaccante. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa, tra cui anche quelli del Milan, ma dall'Argentina hanno lanciato una vera e propria bomba di mercato. Secondo il quotidiano argentino 'Olé', il Manchester City pagherà la clausola rescissoria di Julian Alvarez. Una volta completato l'acquisto a titolo definitivo, i 'citizens' lasceranno in prestito ai 'Millonarios' l'argentino fino a giugno. Quello che manca ancora da accordare è se il prestito si estenderà o meno fino alla fine del 2022. Milan, le top news di oggi: asse di mercato caldo con la Juve. Orsato out.