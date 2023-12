Mercato Milan – Il Lipsia ha presentato un’offerta scritta ad Ouédraogo

Dalla Germania riferiscono come il Lipsia abbia presentato un'offerta scritta per Assan Ouédraogo, obiettivo del Milan

Nonostante in casa Milan non sembra esservi la necessità di intervenire nel calciomercato invernale per rinforzare il centrocampo, non è escluso che una mossa possa avvenire la prossima estate. E a questo proposito il profilo individuato dal club rossonero sarebbe quello di Assan Ouédraogo, classe 2006 dello Schalke 04.