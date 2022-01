Mercato Milan – Arriva Lazetic: cifre e dettagli dell’operazione | News

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra tutto fatto per il trasferimento al Milan di Marko Lazetic: le cifre e i dettagli della trattativa

Il Milan ha chiuso la trattativa per Marko Lazetic. E' questo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali l'attaccante classe 2004 arriva a Milanello a titolo definitivo per 4 milioni di euro più 1 di bonus, oltre ad una percentuale del 10% sulla futura rivendita in favore della Stella Rossa di Belgrado. Il calciatore è atteso a Milano nella giornata di mercoledì dove firmerà un contratto di cinque anni con i rossoneri. Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>