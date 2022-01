Mercato Milan – Lunedì attesi gli agenti di Lazetic nella sede rossonera

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, lunedì gli agenti di Lazetic saranno a casa Milan per definire il trasferimento

Sembra essere quasi fatta per il trasferimento al Milan di Marko Lazetic, giovane attaccante classe 2004. Come riportano i colleghi di 'calcioemercato.com', gli agenti del giocatore sono attesi lunedì pomeriggio a Casa Milan per definire il trasferimento in rossonero del loro assistito. Lazetic arriva dalla Stella Rossa di Belgrado per una cifra, probabilmente, intorno ai 5 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.