Mercato Milan – Kiwior, la Juventus pronta ad una formula ‘alla Kulusevski’

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha parlato del calciomercato della Juventus, che potrebbe incrociarsi con quello del Milan. Non è infatti un mistero l'interesse rossonero per Jakub Kiwior, difensore classe 2000 dello Spezia. I bianconeri avrebbero un piano per bloccare il polacco attualmente impegnato ai Mondiali di Qatar 2022.