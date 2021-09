Mercato Milan – Kessié non ha mai chiesto 8 milioni di euro a stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Franck Kessié non avrebbe mai chiesto al Milan 8 milioni di euro a stagione: il punto

"Appena tornerò da Tokyo, sistemerò tutto", aveva detto Franck Kessié poche settimane fa riguardo il suo rinnovo di contratto con il Milan. Da allora se ne sono dette di tutti i colori, con il centrocampista ivoriano che avrebbe rifiutato varie offerte da parte dei rossoneri e che potrebbe lasciare il Diavolo al termine di questa stagione. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2022 e la dirigenza di via Aldo Rossi non vuole commettere l'errore già fatto precedentemente con Donnarumma e Calhanoglu. Entrambi, come ben si sa, sono andati via a parametro zero dopo non aver trovato l'accordo economico per continuare il loro matrimonio con il Milan.