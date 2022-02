Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Kessie vuole il Barcellona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo quanto scritto dal Mundo Deportivo Franck Kessie vuole solo il Barcellona

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie, ma il futuro dell'ivoriano continua a essere incerto. Stando a quanto scrive il Mundo Deportivo, il centrocampista vuole giocare nel Barcellona , tanto da rifiutare le proposte di Psg o Liverpool. Kessie continua allo stesso tempo a rifiutare anche la proposta del Milan per il rinnovo, volendo appunto vestire la maglia blaugrana.

Va anche detto, però, che secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, non c'è l'accordo tra il Barcellona e Kessie in quanto l'ivoriano ha rifiutato la proposta di 5 milioni di euro da parte dei catalani. Il centrocampista rossonero vuole di più e il club spagnolo non ha intenzione di andare oltre la cifra offerta. Qual è la verità? Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>