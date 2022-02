Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Kessie, il Barcellona si tira fuori

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie, secondo le indiscrezioni dalla Spagna, sembra allontanarsi dal Barcellona

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Sport, non c'è l'accordo tra il Barcellona e Kessie in quanto l'ivoriano ha rifiutato la proposta di 5 milioni di euro da parte dei catalani. Il centrocampista rossonero vuole di più e il club spagnolo non ha intenzione di andare oltre la cifra offerta. Per questo motivo Kessie potrebbe andare alla Juventus o in Premier League, visto che molte squadre sono interessate al giocatore.