Mercato Milan – La cessione di Kerkez genera una buona plusvalenza

E' arrivata anche l'ufficialità: Milos Kerkez non è più un calciatore del Milan. Il terzino ungherese è stato ceduto per due milioni di euro all'AZ Alkmaar, club che milita nel massimo campionato olandese. Acquistato per soli 200mila euro nello scorso mercato invernale dall'Eto Fc Gyor, il classe 2003 non ha mai esordito in prima squadra. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', grazie a questa cessione i rossoneri hanno generato un'ottima plusvalenza.