Mercato – Milan-Kamada, visite previste dopo gli impegni col Giappone

La Serie A 2022/2023 si è appena conclusa e la finestra estiva di calciomercato ancora non ha aperto i battenti, ma diverse società hanno già avviato alcune trattative in modo da rinforzarsi per la prossima stagione. Il Milan, ad esempio, da tempo ha già chiuso per l'arrivo di Marco Sportiello e si prepara ad accogliere un altro innesto a parametro zero, Daichi Kamada.