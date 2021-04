Mercato Milan – I rossoneri non prolungheranno il contratto di Mandzukic

Maldini e Massare non vogliono prolungare il contratto di Mario Mandzukic: la sua storia con il Milan finirà a giugno

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Milan non farà prolungare il contratto di Mario Mandzukic. Il suo contratto scadrà nel mese di giugno, ma i rossoneri avrebbero la possibilità di farlo rinnovare per un altro anno fino al 2022. Maldini e Massara, però, non sono soddisfatti dell'attaccante croato che, da quando è approdato al Milan a Gennaio, ha passato più tempo in infermeria che in campo. Infatti, si contano solo cinque presenze per lui in maglia rossonera. Troppo poco per poter essere confermato anche per la prossima stagione. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.