Mercato Milan – Guardiola innamorato di Leao, ma i rossoneri trattano il rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Guardiola vorrebbe al Manchester City Rafael Leao, ma il Milan tratta il rinnovo con il suo agente

Nelle ultime ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che riguarda l'interesse del Manchester City nei confronti di Rafael Leao. Secondo la stampa inglese, Pep Guardiola in particolar modo si sarebbe innamorato calcisticamente dell'attaccante del Milan e avrebbe intenzione di fare un tentativo già a gennaio per provare ad acquistarlo. Il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, avrebbe intenzione di far cambiare aria ad un altro dei suoi assistiti, ovvero Joao Felix, il quale sta riscontrando non poche difficoltà nell'Atletico Madrid e potrebbe andare proprio ai 'citizens'.