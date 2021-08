Mercato Milan – Florenzi a un passo, ultimo aspetto burocratico da risolvere

Le ultime sul mercato del Milan. Alessandro Florenzi non è mai stato così vicino: manca soltanto un piccolo dettaglio per chiudere l'operazione

L'accordo tra Roma e Milan per il passaggio di Alessandro Florenzi in rossonero c'è già da diverse ore: prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 4,5. Ancora però non è fatta al 100%. Come riferisce 'Sky Sport' manca ancora un ultimo aspetto burocratico da risolvere per il via libera definitivo. Ma il giocatore è davvero a un passo dal vestire la casacca del Diavolo.