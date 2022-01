Mercato Milan – Intesa raggiunta tra la Fiorentina e Augustin Alvarez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina ha trovato l'intesa con Augustin Alvarez: il giocatore piace anche al Milan

Nonostante la cessione di Dusan Vlahovic, la Fiorentina ha già voltato pagina con gli acquisti di Krzysztof Piatek e Arthur Cabral, ma pensa anche al futuro. Secondo quanto riporta 'gianlucadimarzio.com', il club viola avrebbe trovato l'intesa con un attaccante che piace molto anche al Milan: Augustin Alvarez. Attualmente in forza al Penarol, la dirigenza della Fiorentina avrebbe offerto un contratto di cinque anni al classe 2001 il quale è stato l'attaccante Under 21 ad aver segnato più gol nel 2021 in Sudamerica, ovvero 31. Resta da trovare l'intesa con il Penarol, club che ha rifiutato un'offerta da 13 milioni di euro. Il giocatore ha una clausola da 17 milioni di euro e lunedì la società uruguaiana invierà una contro risposta al club viola. Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.