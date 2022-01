Calciomercato Milan – Faivre vicino al Lione | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sembra sfumare Romain Favire, seguito da Maldini e Massara. Il francese è vicino al Lione

Novità sul calciomercato del Milan. Romain Faivre, secondo quanto scrivono i media francesi, sarebbe molto vicino al Lione. A riportarlo è Marc Mechenoua, giornalista francese per Goal.com. Faivre, come noto, è stato vicino a vestire la maglia rossonera l'estate scorsa, ma alla fine il Diavolo non riuscì a trovare l'accordo con il Brest. Il Lione, invece, sembra aver toccato i tasti giusti e dunque la sensazione è che l'affare possa andare in porto.