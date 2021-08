Mercato Milan – Di Marzio: “Contatti con l’entourage di Ounas” | News

Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il Milan avrebbe avviato dei contatti con l'entourage di Adam Ounas

Continua la ricerca del nuovo trequartista in casa Milan. Negli ultimi giorni sono stati accostati ai rossoneri tanti calciatori per rinforzare il reparto offensivo del Diavolo. Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ci sono stati dei contatti tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l'entourage di Adam Ounas, calciatore del Napoli. Nonostante l'allenatore dei Partenopei, Luciano Spalletti, abbia ribadito più volte che l'ex Crotone rimarrà nella sua squadra, potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena che potrebbero riguardare proprio il Diavolo e il classe 1996. Intanto la pista Junior Messias è passata in secondo piano, in quanto il calciatore ha un'età piuttosto elevata per gli standard imposti da Elliott e il Crotone, club che detiene il cartellino del brasiliano, richiede una cifra importante. Riguardo la questione Romain Faivre, pare che Milan e Brest siano vicini a chiudere l'affare. Discorso diverso, invece, per Jesus Corona. Nonostante le voci provenienti dal Messico, non c'è nessun accordo tra il Porto e i rossoneri.