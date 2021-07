Mercato Milan – Di Marzio: “Fatta per Brahim Diaz e Ballo-Touré: le cifre”

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan, oltre ad Olivier Giroud, ha chiuso per il ritorno di Brahim Diaz e il trasferimento di Ballo-Touré

Intervenuto nel corso di 'Calciomercato - L'originale' su Sky, Gianluca Di Marzio ha annunciato altri due colpi da parte del Milan, oltre a quello di Olivier Giroud. I due nuovi acquisti sarebbero il ritorno di Brahim Diaz e il passaggio dal Monaco in rossonero di Ballo-Touré. Queste le parole del noto esperto di mercato. "Milan scatenato. Dopo l'arrivo di Giroud nella giornata di oggi, il Milan ha chiuso per Brahim Diaz alle cifre di cui abbiamo parlato ieri. Per lui si tratta di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro e contro riscatto in favore del Real a 27. E' fatta anche per il terzino del Monaco Ballo-Touré. Il calciatore arriva a titolo definitivo per 4 milioni di euro più 500 di bonus legati alla qualificazione in Champions e alle presenze. Il terzino arriverà a Milano entro sabato". Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.