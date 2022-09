Mercato Milan – Di Marzio: “Il Chelsea ha offerto 70/80 milioni per Leao”

Negli ultimi giorni di mercato l'offerta del Chelsea per Rafael Leao ha fatto molto discutere. Il noto esperto Gianluca Di Marzio ha confermato la notizia, parlando di un'offerta pari a 70/80 milioni di euro presentata sul tavolo del Milan. Poco tempo per chiudere un'operazione così importante: attenzione, però, alla prossima sessione. Qualora Leao non dovesse rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024, i 'Blues' potrebbero tornare nuovamente alla carica. Queste le dichiarazioni riportate da 'Football Daily'.

"Il Chelsea ha deciso di offrire 70/80 milioni di euro al Milan per Leao negli ultimi giorni di mercato. Il Milan però non aveva il tempo per trovare un sostituto. Non c'era tempo per trovare l'accordo. Adesso il problema per il Milan è il contratto in scadenza nel 2024: se non rinnova nei prossimi mesi io credo che il Chelsea ritornerà alla carica".