Mercato Milan – Deulofeu sogna il ritorno, ma il suo futuro può essere altrove

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gerard Deulofeu sogna di tornare al Milan ma il suo futuro potrebbe essere altrove

Lo stesso Deulofeu non ha nascosto di 'voler terminare la sua carriera o al Milan o all'Everton', club in cui ha dichiarato di essersi trovato benissimo. Nonostante l'ex Barcellona piaccia dalle parti di via Aldo Rossi, secondo i colleghi di 'calciomercato.com' Deulofeu non tornerà al Milan questa estate. Sul numero 10 bianconero c'è il forte interesse del West Ham che avrebbe già avviato i contatti con l'Udinese, club proprietario del suo cartellino e che chiede ben 20 milioni di euro per la sua cessione. Niente da fare, dunque, per il buon Deulofeu che comunque ha lasciato un ottimo ricordo dalle parti di Milanello, nonostante abbia giocato solamente per sei mesi con la maglia rossonera nella prima parte del 2017. Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.