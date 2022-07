Mercato Milan – Daniel Maldini allo Spezia, oggi le visite mediche / News

Tutto pronto per la nuova avventura di Daniel Maldini. Il figlio d'arte, come riporta l'ANSA, sosterrà nel pomeriggio le visite mediche presso una struttura della Val di Magra con lo Spezia e, nella giornata di domani, ci sarà l'annuncio ufficiale. Il classe 2001, dopo due anni in cui non ha racimolato il giusto minutaggio, è pronto a mettersi in gioco per continuare il suo percorso di crescita. Il giocatore arriva dal Milan in prestito secco. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>