Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “4 club italiani su Origi del Liverpool”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, non ci sarebbe solamente il Milan su Divock Origi del Liverpool

Con il futuro di Zlatan Ibrahimovic tutt'altro che certo, così come quello di Pietro Pellegri, il Milan inizia a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri spunta anche quello di Divock Origi, attaccante del Liverpool che ha già fatto male ai rossoneri in Champions League. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport Uk', però, non ci sarebbe solo il Diavolo sul belga. Anche Juventus, Atalanta e Lazio avrebbero puntato gli occhi sul calciatore dei 'Reds', il quale è in scadenza di contratto nel giugno del 2022.