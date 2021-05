Mercato Milan – Dalla Spagna: “Raiola offre Donnarumma al Barcellona”

Le ultime news sul mercato del Milan: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe giocare nella Liga nella prossima stagione. Facciamo il punto

Daniele Triolo

Nel prossimo calciomercato estivo il portiere Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe lasciare il Milan. Il classe 1999, come è noto, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Diavolo il prossimo 30 giugno. L'offerta del Milan per il rinnovo di Donnarumma, ovvero 8 milioni di euro netti a stagione, non convince l'agente Mino Raiola.

Il Diavolo, tra l'altro, ad oggi non ha la certezza di disputare la Champions League nella prossima stagione. Palcoscenico sul quale, invece, Donnarumma vorrebbe misurarsi. Ecco perché Raiola sta sondando il mercato, italiano ed internazionale, alla ricerca di un contratto più alto e di uno scenario più competitivo per Gigio.

Sul giocatore c'è la Juventus, ma, come riferito oggi da 'AS', in Spagna, Raiola avrebbe offerto Donnarumma anche al Barcellona, club con cui vanta ottimi rapporti personali. In Catalogna, infatti, è in opera una vera e propria rivoluzione dell'organico per convincere Lionel Messi a legarsi ulteriormente al club blaugrana.

Una sorta di anno zero, però, che vedrà il Barça prendere parte alla Champions, con un Sergio Agüero in più. Il Barcellona garantirebbe a Donnarumma un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro, ma, prima di prendere in esame l'ingaggio dell'estremo difensore della Nazionale Italiana, dovrebbe cedere Marc-André ter Stegen.

Il quale, per inciso, è sotto contratto per altri quattro anni con il Barcellona. In caso di addio al tedesco, il Barça potrebbe virare su Donnarumma. Il Milan, per ora, aspetta: cercherà di conquistare l'accesso in Champions domenica sera a Bergamo e poi tenterà di convincere il suo portiere a rinnovare. Milan, altra pista per il post Donnarumma: le ultime >>>