Mercato Milan – Dalla Spagna: contatti tra Maldini e gli agenti di Bale

L'ultima idea di mercato porta a Gareth Bale a parametro zero. Dalla Spagna sono sicuri: Paolo Maldini ha avviato i contatti con gli agenti

Stando a quanto riferiscono dalla Spagna il Milan, sul calciomercato, sta pensando ad una grande idea a parametro zero. Come scritto da 'Sport' Gareth Bale lascerà sicuramente il Real Madrid data la volontà dei 'Blancos' di non rinnovargli il contratto. Una delle squadre che ha contattato gli agenti del gallese sarebbe stato proprio il Diavolo, con Paolo Maldini che avrebbe sondato il terreno per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.