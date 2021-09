Mercato Milan – Dalla Spagna: “Istanbul Basaksehir su James Rodriguez”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, l'Istanbul Basaksehir avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez

Si è proposto, probabilmente piaceva anche, ma alla fine non si è verificato il trasferimento al Milan di James Rodriguez. Il trequartista colombiano, come affermato anche da Rafa Benitez, è in uscita dall'Everton, club che detiene il cartellino dell'ex calciatore del Real Madrid. Dunque il futuro del classe 1991 potrebbe essere lontano dai 'toffees', in quanto ci sarebbe l'interesse di una squadra. Stando a quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', l'Istanbul Basaksehir avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez. Il club turco vorrebbe acquistare il fantasista in prestito, ma avrebbe solamente due giorni per poter mettere a segno questo colpo considerato che il mercato in Turchia chiuderà tra due giorni. Prezzi dei biglietti troppo alti? Il Milan fa un passo indietro: le parole di Gazidis