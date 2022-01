Mercato Milan – Dalla Francia: si segue il classe 2004 Mercier per la difesa

Le ultime di mercato sul Milan. Stando a quanto riferiscono dalla Francia, i rossoneri starebbero seguendo Kevin Mercier, difensore del Lille

Milan attivo in questo calciomercato per cercare il difensore ideale per sostituire Simon Kjaer. Un giocatore che soddisfi i gusti della dirigenza, di Stefano Pioli e che rientri nei parametri sostenibili del club. Ma non solo il presente, perché i rossoneri sono sempre attenti ai giovani talenti in giro per l'Europa. Stando a quanto riferisce il portale francese 'FootMercato' Il Diavolo sta guardando con interesse il profilo di Kevin Mercier, difensore classe 2004 in scadenza di contratto con il Lille. Un colpo alla Pierre Kalulu per intenderci. Su di lui anche Atalanta e Friburgo. Le Top News di oggi sul Milan: parla Kalulu, Giacinti saluta, il punto sulla difesa