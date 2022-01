Mercato Milan, chi è Schuurs: ruolo, stipendio e skills (VIDEO)

Come ormai ben noto, il Milan sta cercando un difensore centrale sul mercato e i nomi accostati ai rossoneri sono tanti e tra questi c'è anche Perr Schuurs, un profilo nuovo e non troppo difficile da raggiungere. È l'ultima novità di mercato, ma per caratteristiche e costi è fattibile. Scopriamo insieme chi è il calciatore che tanto piace ai rossoneri.