Mercato Milan – Chelsea su Sterling: Milan attento per la questione Ziyech

Il Chelsea alza il pressing per Sterling. Secondo quanto riferisce il 'Telegraph', l'attaccante del Manchester City piace molto a Tomas Tuchel, allenatore del Chelsea. I citizens, per cedere il calciatore inglese, chiedono non meno di 70 milioni di euro. Una trattativa che il Milan starebbe assistendo da spettatore interessato, in quanto l'acquisto del giocatore da parte dei blues potrebbe indurre ad una cessione di Ziyech. Il marocchino, come abbiamo riportato nelle ultime ore, è un nome tornato caldo dalle parti di Milanello. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.